Chateaux en fête – Animations famille au château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance, 20 avril 2022, Saint-Front-sur-Lémance.

Chateaux en fête – Animations famille au château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance

2022-04-20 – 2022-04-20

Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne Saint-Front-sur-Lémance

Le château de Bonaguil est situé dans le Lot-et-Garonne à deux pas de la Dordogne et du Lot. Du haut de son éperon rocheux, il domine la vallée et le village médiéval. Il forme un ensemble unique en Europe aux proportions impressionnantes et dans un état de conservation remarquable.

Dans le cadre de Châteaux en fête, le château vous propose des animations à destination des enfants et des familles.

+33 5 53 41 90 71

Château de Bonaguil

Saint-Front-sur-Lémance

