Réservoirs d’eau à Houdain (CABBALR) Châteaux d’eau de Houdain Houdain Catégories d’Évènement: Houdain

Pas-de-Calais Réservoirs d’eau à Houdain (CABBALR) Châteaux d’eau de Houdain Houdain, 16 septembre 2023, Houdain. Réservoirs d’eau à Houdain (CABBALR) Samedi 16 septembre, 14h00, 15h00 Châteaux d’eau de Houdain Visites limitées à 15 personnes par session Venez découvrir les dessous du service de l’eau et le fonctionnement de ces deux châteaux d’eau jumeaux, indispensables pour assurer le stockage de l’eau (2000 m3 au total) et qui permettent d’alimenter en eau potable 6 communes du territoire. Une visite vertigineuse vous attend ! Châteaux d’eau de Houdain Houdain, place de la Somme Houdain 62150 Pas-de-Calais [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/krrbcw »}] https://evdr.co/krrbcw Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 Veolia – Crédit Sébastien Jarry Détails Catégories d’Évènement: Houdain, Pas-de-Calais Autres Lieu Châteaux d'eau de Houdain Adresse Houdain, place de la Somme Ville Houdain Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Châteaux d'eau de Houdain Houdain

Châteaux d'eau de Houdain Houdain Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/houdain/