A la découverte des champignons de Corrèze Châteaux de Sédières Clergoux, 1 octobre 2023, Clergoux.

Clergoux,Corrèze

2ème session : Partez à la découverte des différents biotopes d’automne – Découvrez les méthodes de cueillette tout en préservent les milieux naturels – Tarif : Participation libre – Rendez vous sur le parking du château de Sédières – Places limitées – Réservations obligatoires -.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Châteaux de Sédières

Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



2nd session: Discover the different autumn biotopes – Learn how to pick while preserving the natural environment – Price: Free participation – Meet at the château de Sédières parking lot – Places are limited – Reservations required

2ª sesión: Descubra los diferentes biotopos otoñales – Conozca los métodos de recolección que preservan el entorno natural – Precio: Entrada gratuita – Cita en el aparcamiento del castillo de Sédières – Plazas limitadas – Reserva obligatoria

2. Sitzung: Entdecken Sie die verschiedenen Biotope im Herbst – Entdecken Sie die Methoden des Pflückens, während die natürlichen Lebensräume erhalten bleiben – Tarif: Freie Teilnahme – Treffpunkt: Parkplatz des Schlosses von Sédières – Begrenzte Plätze – Reservierungen erforderlich

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze