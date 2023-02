Les portes ouvertes des Châteaux de la Presqu’île Châteaux de la Presqu’Ile, 18 mars 2023, Ambès.

Entrée libre et gratuite.

Les Châteaux de la Presqu’ile présentent la deuxième édition des Journées Portes Ouvertes les 18 et 19 mars prochains.

Peu connus, issus d’un terroir oublié, les vins de la Presqu’île ont leur carte à jouer dans l’univers des Bordeaux. Propriétés familiales à l’esprit authentique de moins de 3 hectares à 40 hectares, ici ce n’est pas la taille qui compte mais bien le caractère !

Terroir de la Presqu”ile, grenier à vin de Bordeaux depuis le XVIIe siècle

De graves et de paluds, les terres allant de Lormont à Saint-Louis-de-Montferrand fournissaient, dès le milieu du 18ème siècle, 11 % de la récolte des vignobles bordelais, ce qui plaçait les vins de la Presqu’île, en troisième position, juste derrière ceux du Médoc et des Graves.

Les chais, souvent en bord de Garonne ou de Dordogne, permettaient toute réception et expédition directe par voie d’eau jusqu’au 19• siècle pour ces vins réputés comme d’excellents vins de cargaison.

Des vignerons de la Presqu”ile complètement solidaires

Aujourd’hui, les femmes et hommes qui travaillent le vin sur ces terres le font avec passion et bon sens et veulent le faire savoir. C’est la raison pour laquelle ils se sont réunis, quels que soient leur mode de culture (traditionnelle, raisonnée, bio, biodynamique … ) et la taille de leur exploitation pour mettre un coup de projecteur sur leurs vins.

Les 18 & 19 mars, de 10h00 à 18h00, 10 châteaux de la Presqu’île d’Ambès, de Sainte-Eulalie à Saint-Loubès, en passant par Saint-Vincent-de-Paul, Bassens, Ambarès et Saint-Louis-de-Montferrand ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leurs univers. À seulement 20 minutes de Bordeaux, dégustez leurs différentes cuvées et profitez de nombreuses animations : restauration, expositions, tombola et d’autres surprises …



