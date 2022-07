Châteaux contre la mer Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Châteaux contre la mer Saint-Lunaire, 28 juillet 2022, Saint-Lunaire. Châteaux contre la mer

Grande plage de Saint-Lunaire Rue de la Greve Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Rue de la Greve Grande plage de Saint-Lunaire

2022-07-28 – 2022-07-28

Rue de la Greve Grande plage de Saint-Lunaire

Saint-Lunaire

En partenariat avec l'Association des Amis de Saint-Lunaire. Inscription sur place dès 14 h (près du circuit de billes). A partir de 8 ans – Lots à gagner. Par équipe de six maximum dont 2 enfants de moins de 10 ans. Emplacements tirés au sort. Début de la construction à 14 h 30. Fin de la construction au signal donné. Gratuit. Jeudi 28 juillet 2022 – 14h30 – Grande Plage +33 2 99 46 30 51 https://www.saint-lunaire.fr/

