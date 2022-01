Châteauvallon – Liberté à La Criée ! Marseille 7e Arrondissement, 22 janvier 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Du 22 au 29 janvier, une semaine pour fêter la complicité, le croisement des regards avec une exposition, des spectacles, une lecture, une grande journée sur les océans, et en clôture une grande fête de l’amitié !



JOURNÉE | Crions pour les océans – 22 janvier

Entrée libre

Comprendre et protéger la biodiversité marine, un enjeu majeur pour l’avenir de notre planète…



THÉÂTRE | Dans la solitude des champs de coton – 25 janvier

Grand Théâtre – Mar 20h – Durée 1h15

De Bernard-Marie Koltès – Mise en scène Charles Berling

Dans un décor clair-obscur, Charles Berling, le client, et Mata Gabin, la dealer, incarnent avec fougue deux personnages magnifiques qui s’affrontent, se cherchent, se dépouillent et parfois s’abandonnent dans une lutte d’une féroce beauté.



THÉÂTRE | Fragments – 26 janvier

Petit Théâtre – Mer 19h – Durée 1h20

Textes Hannah Arendt – Adaptation Bérengère Warluzel – Mise en scène Charles Berling

Essais politiques sur l’écologie et la condition humaine, extraits d’interviews, de poésie… Entendre avec force les éclats de la pensée visionnaire et primordiale de la brillante philosophe Hannah Arendt.



THÉÂTRE | Plaidoyer pour une civilisation nouvelle – 28 janvier

Petit Théâtre – Ven 20h – Durée 1h30

Textes Simone Weil – Adaptation et mise en scène Hiam Abbass et Jean-Baptiste Sastre

Philosophe, enseignante agrégée, Simone Weil part travailler à l’usine pour éprouver la condition ouvrière et embrasser le combat syndical. Sur scène, Hiam Abbass et un choeur d’amateurs restituent la pensée brûlante et la grâce de cette philosophe d’exception, libre et engagée.



LECTURE & SOIRÉE | Soirée Giono – 29 janvier

Sam 20h

Films, lecture musicale autour de Giono & Grande Fête !



ET AUSSI !

Le 25 janvier – Mardi Liberté

12h15 – Mezzanine

Concert duo Enzo Carniel (piano) & Christophe Leloil (trompette)

13h – déjeuner aux Grandes Tables

Une semaine pour fêter la complicité, le croisement des regards avec une exposition, des spectacles, une lecture, une grande journée sur les océans, et en clôture une grande fête de l’amitié !

