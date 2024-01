CAVALLERIA RUSTICANA/PAGLIACCI CHATEAUVALLON-AMPHITHEATRE Ollioules Cedex, dimanche 30 juin 2024.

Nouvelle production de l’Opéra de Toulon Cavalleria Rusticana et Pagliacci sont les fleurons les plus célèbres du mouvement musical vériste qui se développa en Italie parallèlement à la carrière de Puccini. Leur brièveté, la similitude de leur dramaturgie et la tradition ont fait qu’ils sont presque toujours représentés ensemble. Les compositeurs nous décrivent des faits divers sanglants ayant pour cadre un monde rural fruste, soumis au déchaînement des passions. La violence occasionnée par un code de l’honneur méditerranéen aboutit inexorablement à la tragédie.

Tarif : 11.00 – 75.00 euros.

Début : 2024-06-30 à 22:00

CHATEAUVALLON-AMPHITHEATRE SCENE NATIONALE 83192 Ollioules Cedex 83