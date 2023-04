Exposition Auguste Borget – Les paradis perdus Châteauroux Catégories d’Évènement: Châteauroux

Indre . Le Musée Bertrand a choisi de consacrer son exposition 2023 à Auguste Borget (1808-1877), peintre voyageur Berrichon.

La scénographie conçue pour cette exposition permet aux visiteurs de s’immerger au cœur de 180 œuvres (peintures, dessins) que l’artiste a réalisées lors de ses voyages autour du monde, notamment en Amérique du Sud, en Chine et en Inde.

Un bel hommage rendu à son talent grâce aux collections du Musée Bertrand ainsi qu’à de nombreux prêts institutionnels et privés. Le Musée Bertrand vous propose une exposition des oeuvres du peintre berrichon Auguste Borget. museebertrand@chateauroux-metropole.fr +33 2 54 61 12 34 https://www.chateauroux-metropole.fr/culture/musees-232.html Musee Bertrand

