Les enfants mènent l’enquête !  

Indre . Dans le grenier de leur grand-mère, Denise et Raoul ont retrouvé le journal de leur ancêtre, Edmond Tixier. Entre les pages de cette relique inestimable, ils ont découvert d’incroyables anecdotes sur la vie de leur aïeul et sur l’histoire de la ville de Châteauroux ! Accompagnés d’un guide, vos enfants partiront avec Denise et Raoul sur les traces de leur ancêtre en cœur de ville. Les énigmes qu’ils résoudront leur permettront-elles de réunir tous les indices nécessaires pour deviner où habitait autrefois Edmond à Châteauroux ainsi que le métier qu’il exerçait ? Afin de favoriser au maximum les enfants, un seul accompagnant par enfant est autorisé. Pour tous les p’tits drôles de 7 à 12 ans, un jeu-enquête au cœur du quartier historique de Châteauroux. Enigmes, rébus et casse-têtes les attendent pour découvrir le patrimoine en s’amusant ! CBT

