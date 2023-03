Les contes enchantés du Berry Châteauroux Catégories d’Évènement: Châteauroux

Indre

Les contes enchantés du Berry, 19 avril 2023, Châteauroux

2023-04-19 16:00:00 – 2023-05-03 17:00:00

Indre . On l’appelle aussi le pays des sorcières… Notre Berry est connu pour son histoire séculaire et les nombreux mythes qui l’habitent. Amélie se fera un plaisir d’initier de façon ludique et amusante vos enfants à aux contes & légendes traditionnels. De quoi faire d’eux d’adorables petits Berrichons ! Laissez notre conteuse faire voyager vos enfants avec de merveilleuses histoires berrichonnes. CBT

