Envolée des Livres Rue Alain Fournier, 29 avril 2023, Châteauroux.

Créé en 2006, le salon du livre « L’Envolée des Livres » est organisé par la Ville de Châteauroux.

En 2023, le thème « Musique à la page » permettra le croisement des arts. Anny Duperey est la marraine de cette édition..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-30 . .

Rue Alain Fournier

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



Created in 2006, the book fair « L’Envolée des Livres » is organized by the City of Châteauroux.

In 2023, the theme « Music on the page » will allow the crossing of arts. Anny Duperey is the godmother of this edition.

Creada en 2006, la feria del libro « L’Envolée des Livres » está organizada por el Ayuntamiento de Châteauroux.

En 2023, el tema « Música en la página » permitirá cruzar las artes. Anny Duperey es la madrina de esta edición.

Die 2006 ins Leben gerufene Buchmesse « L’Envolée des Livres » wird von der Stadt Châteauroux organisiert.

Im Jahr 2023 wird das Thema « Musique à la page » die Kreuzung der Künste ermöglichen. Anny Duperey ist die Schirmherrin der diesjährigen Ausgabe.

