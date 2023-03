Speed’visite : Balsan, parc, châteaux et usine Châteauroux Catégories d’Évènement: Châteauroux

Indre

Speed’visite : Balsan, parc, châteaux et usine, 27 avril 2023, Châteauroux . Speed’visite : Balsan, parc, châteaux et usine Avenue François Mitterrand Châteauroux Indre

2023-04-27 16:00:00 – 2023-04-27 Châteauroux

Indre . 3 EUR Sur les rives de l’Indre, le parc Balsan dissimule entre ses arbres centenaires deux petits châteaux surprenants, vestiges vibrants d’une révolution industrielle aussi riche que trépidante. Celle-ci marqua notamment l’apogée de la manufacture des draps Balsan qui jouxte le parc et dont la réhabilitation en cours met plus que jamais en valeur la richesse de cet important patrimoine industriel. Un guide, une mission : vous faire découvrir l’histoire d’un lieu emblématique de Châteauroux au cours d’une visite express de moins d’1h. Une animation idéale pour tous les visiteurs pressés ! CBT

Châteauroux

dernière mise à jour : 2023-03-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Châteauroux, Indre Autres Lieu Châteauroux Adresse Avenue François Mitterrand Châteauroux Indre Ville Châteauroux Departement Indre Tarif Lieu Ville Châteauroux

Châteauroux Châteauroux Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauroux /

Speed’visite : Balsan, parc, châteaux et usine 2023-04-27 was last modified: by Speed’visite : Balsan, parc, châteaux et usine Châteauroux 27 avril 2023 Avenue François Mitterrand Châteauroux Indre Châteauroux Indre

Châteauroux Indre