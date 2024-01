Le petit carnavaleux Châteauroux, mercredi 6 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-03-06 10:30:00

fin : 2024-03-06 11:30:00

Un atelier ludique pour les enfants de 5 à 10 ans qui allie découverte du carnaval et création de masque. On peut même venir déguisé !

Lors de cette animation réservée aux enfants de 5 à 10 ans, les enfants découvriront en s’amusant les origines de Carnaval et les traditions qui y sont liées, ainsi que différentes traditions insolites en France et dans le monde. Au cours de cette animation ludique, ils créeront leur propre masque !

Les enfants sont invités à venir déguisés !

8 EUR.

2 Place de la République

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire accueil@chateauroux-tourisme.com



