Sur les pas du Général Bertrand Châteauroux, mardi 20 février 2024.

Sur les pas du Général Bertrand Châteauroux Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 15:00:00

fin : 2024-02-20 16:30:00

Une visite hommage au général Bertrand, où vous découvrirez sa vie à travers les monuments de Châteauroux qui l’ont vu naître et mourir.

L’office de tourisme de Châteauroux et le musée Bertrand s’associent pour vous proposer une visite à deux voix dédiée à celui qui fut l’un des plus proches compagnons de l’Empereur Napoléon Ier. Du château Raoul où Henri-Gatien Bertrand est né en 1773 à son hôtel particulier aujourd’hui transformé en musée où il s’est éteint en 1844, partez à la rencontre d’un homme qui reste encore aujourd’hui le symbole castelroussin de la légende impériale.

6 EUR.

Place de la Victoire et des Alliés

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire accueil@chateauroux-tourisme.com



