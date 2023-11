Fabien SALLE DE L’ETOILE, 17 mars 2024, CHATEAURENARD.

ESPACE CULTUREL ET FESTIF DE L’ÉTOILE (L-R-21-7180 / L-R-21-012145) présente : ce concert. « De quoi parliez vous ? D’amour ! » Ce sont les premiers mots échangés entre Fabien et Milly, couple phare de cette histoire. Amoureuse, Milly l’est assurément, totalement de Fabien. Lui le photographe charismatique, adulé par toute la troupe hétéroclite et flamboyante de monstres de foire, de ce cirque hors du temps. Les hommes l’admirent, les femmes le chérissent. Mais quand la porte de la roulotte se referme sur son intimité, c’est un tout autre masque qu’arbore Fabien. Celui d’un manipulateur qui se joue de tous et surtout de toutes. L’arrivée de Marinette, la jeune soeur de Milly, viendra comme dans un Luna Park, jouer les « Chamboule tout ». Marcel Pagnol par son écriture toujours sublime et son regard acéré sur le monde, prend ici un malin plaisir à décortiquer les rouages de la manipulation. Cette pièce atypique et singulière se démarque de l’univers de l’auteur par son actualité, son propos. Qui n’a jamais croisé la route d’un Fabien ? Un être égocentré, dont seul le désir personnel compte et qui n’a d’autres desseins que d’asservir et de régner. Menée au rythme de la musique jouée en live, virevoltante de fantaisie et d’humour, adossée à une mise en scène foisonnante, cette comédie est plus actuelle que jamais. Une histoire d’humains monstrueux et de monstres très humains, adaptée d’une oeuvre et d’un registre inconnus chez Pagnol. Le tout boosté à l’éthanol ! On rit, on pleure, on est troublé et l’on ressort, l’esprit éclairé d’une lumière nouvelle qui nous donne à réfléchir. Une pièce de Marcel Pagnol Mise en scène Marc Pistolesi Assitée de Sandra Trambouze Avec Nicolas Dromard, Solange Milhaud, Marie Colucci, Olivier Cesaro, Carlotta Moraru, Jean-Michel Rucheton, Damien d’Andrea, Laure Dessertine, Stéphane Albertini Réservations PMR : 04 90 95 34 39 Fabien Fabien

SALLE DE L’ETOILE CHATEAURENARD 10 Avenue Léo Lagrange Bouches-du-Rhône

