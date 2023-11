Issue de Secours SALLE DE L’ETOILE, 26 janvier 2024, CHATEAURENARD.

Issue de Secours SALLE DE L’ETOILE. Un spectacle à la date du 2024-01-26 à 20:30 (2024-01-26 au ). Tarif : 22.0 à 27.5 euros.

ESPACE CULTUREL ET FESTIF DE L’ÉTOILE (L-R-21-7180 / L-R-21-012145) présente : ce concert. Issue de Secours, c’est l’histoire du dernier vol d’un pilote émérite et de son co – pilote plein d’ambition, qui souhaite lui succéder ! Plus de dix ans passés côte à côte à sillonner le monde : Paris, Londres, New-York, Miami… Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin… Et ce qui devait être un dernier vol agréable et joyeux entre nos deux compères va se transformer en véritable cauchemar… Entre Y a t’il un pilote dans l’avion ? et l’humour décalé des Monty Python, Issue de Secours nous entraîne dans une avalanche de rires provoquée par des gags totalement absurdes ! De et avec : Benjamin Isel et Hadrien Berthaut Mise en scène : Barbara Lambert Assistée de Georges BellerRéservations PMR : 04 90 95 34 39 Issue de Secours

SALLE DE L’ETOILE CHATEAURENARD 10 Avenue Léo Lagrange Bouches-du-Rhône

