WenetD.U.B Skank#1 CHÂTEAURENARD Romans-sur-Isère, 21 juin 2023, Romans-sur-Isère.

WenetD.U.B Skank#1 Mercredi 21 juin, 14h00 CHÂTEAURENARD

Venez participez et découvrir la musique Reggae et DUB sur des véritable caisson Sound Sytème.

A l’occasion de notre première sorti sono nous vous attendons nombreux et nombreuse.

CHÂTEAURENARD 13160 Les Glycines Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T14:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00

©WenetD.U.B