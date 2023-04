Sellig – Best Of 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Sellig – Best Of 10 Avenue Léo Lagrange, 30 avril 2023, Châteaurenard. One man show Sellig à la Salle de l’Etoile..

2023-04-30 à 17:00:00 ; fin : 2023-04-30 . EUR.

10 Avenue Léo Lagrange Espace culturel et festif de l’Etoile

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



One man show Sellig at the Salle de l’Etoile. Espectáculo individual Sellig en la Salle de l’Etoile. One man show Sellig in der Salle de l’Etoile. Mise à jour le 2022-10-13 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Autres Lieu 10 Avenue Léo Lagrange Adresse 10 Avenue Léo Lagrange Espace culturel et festif de l'Etoile Ville Châteaurenard Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard

10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaurenard/

Sellig – Best Of 10 Avenue Léo Lagrange 2023-04-30 was last modified: by Sellig – Best Of 10 Avenue Léo Lagrange 10 Avenue Léo Lagrange 30 avril 2023 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard

Châteaurenard Bouches-du-Rhône