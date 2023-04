La Petite rouge Courroux 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Petite rouge Courroux 10 Avenue Léo Lagrange, 19 avril 2023, Châteaurenard. Lecture musicale dans le cadre du Festival Festo Pitcho 2023..

2023-04-19 à 16:00:00

10 Avenue Léo Lagrange Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l'Etoile

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Musical reading within the framework of the Festival Festo Pitcho 2023. Lectura musical en el marco del Festival Festo Pitcho 2023. Musikalische Lesung im Rahmen des Festivals Festo Pitcho 2023.

