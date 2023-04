Concert de trompes de chasse ChâteauponsacChâteauponsac Catégories d’Évènement: Châteauponsac Châteauponsac

Haute-Vienne Avenue de Lorraine Châteauponsac Haute-Vienne . Châteauponsac A 20h30 en la chapelle Notre Dame de Toute Bonté. Gratuit. ACCA de Châteauponsac : 06 25 01 24 30 / hugues.lefront@orange.fr Avec le Rallye Limousin. hugues.lefront@orange.fr +33 6 25 01 24 30 Avenue de Lorraine Châteauponsac Châteauponsac

