Spectacle – Reflets de Gartempe Châteauponsac, 26 juillet 2023, Châteauponsac.

Châteauponsac,Haute-Vienne

Spectacle construit à partir de témoignages et d’histoires particulières en lien avec la rivière Gartempe, son patrimoine naturel et bâti..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . .

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A show based on personal accounts and stories relating to the Gartempe river and its natural and built heritage.

Un espectáculo basado en relatos e historias personales relacionadas con el río Gartempe y su patrimonio natural y construido.

Schauspiel, das auf der Grundlage von Zeugenaussagen und besonderen Geschichten im Zusammenhang mit dem Fluss Gartempe, seinem Natur- und Baukulturerbe aufgebaut ist.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Pays du Haut Limousin