Initiation aux fouilles archéologiques pour les enfants Châteauponsac, 17 juin 2023, Châteauponsac.

Châteauponsac,Haute-Vienne

Dans le cadre des Journées Européennes de l’archéologie, les enfants pourront découvrir le quotidien du travail d’archéologue. Lors de cet après-midi un coup de projecteur particulier sera porté aux œuvres emblématiques du Musée René Baubérot..

Samedi 2023-06-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-17 18:00:00. .

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Journées Européennes de l’archéologie (European Archaeology Days), children can discover what it’s like to work as an archaeologist. During the afternoon, the spotlight will be on emblematic works from the Musée René Baubérot.

En el marco de las Jornadas Europeas de Arqueología, los niños podrán descubrir cómo es trabajar de arqueólogo. Por la tarde, se prestará especial atención a las obras emblemáticas del Museo René Baubérot.

Im Rahmen der Europäischen Tage der Archäologie können Kinder einen Einblick in den Arbeitsalltag eines Archäologen gewinnen. An diesem Nachmittag wird ein besonderes Augenmerk auf die emblematischen Werke des Museums René Baubérot gerichtet.

Mise à jour le 2023-06-03 par OT du Haut Limousin