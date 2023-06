Rétrospective 1943-2023 – Un musée à Châteauponsac Châteauponsac, 17 juin 2023, Châteauponsac.

Châteauponsac,Haute-Vienne

Venez découvrir l’histoire du Musée René Baubérot pour ses 80 ans et pour les 20 ans de l’obtention du label Musée de France..

Samedi 2023-06-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-18 18:00:00. .

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the history of the Musée René Baubérot on the occasion of its 80th anniversary and the 20 years since it was awarded the Musée de France label.

Venga a descubrir la historia del museo René Baubérot, que celebra su 80º aniversario y los 20 años de la obtención del sello Musée de France.

Erfahren Sie mehr über die Geschichte des Museums René Baubérot anlässlich seines 80-jährigen Bestehens und des 20-jährigen Jubiläums der Verleihung des Gütesiegels « Musée de France ».

