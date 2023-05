FÊTE DE LA PISCINE – CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE Châteauneuf-sur-Sarthe, 27 août 2023, Les Hauts-d'Anjou.

Les Hauts-d’Anjou,Maine-et-Loire

Venez fêter la fin de l’été à la fête de la piscine, organisée le dimanche 27 août 2023, toute l’après-midi à Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts d’Anjou)..

Châteauneuf-sur-Sarthe Rue du 11 novembre

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and celebrate the end of summer at the pool party, organized on Sunday August 27, 2023, all afternoon in Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts d’Anjou).

Venga a celebrar el final del verano en la fiesta de la piscina, organizada el domingo 27 de agosto de 2023, durante toda la tarde en Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts d’Anjou).

Feiern Sie das Ende des Sommers auf dem Poolfest, das am Sonntag, den 27. August 2023, den ganzen Nachmittag in Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts d’Anjou) veranstaltet wird.

Mise à jour le 2023-05-23 par eSPRIT Pays de la Loire