Profitez de la douceur des soirées d’été pour faire une sortie en kayak ou paddle au départ de Châteauneuf-sur-Sarthe, Les Hauts d’Anjou, tous les jeudis et vendredis entre 18h30 et 21h30, du 06 juillet au 25 août 2023..

Châteauneuf-sur-Sarthe Rue du Liage

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Take advantage of the mild summer evenings to go kayaking or paddling from Châteauneuf-sur-Sarthe, Les Hauts d’Anjou, every Thursday and Friday between 6:30 pm and 9:30 pm, from July 06 to August 25, 2023.

Aproveche las suaves tardes de verano para practicar kayak o remo desde Châteauneuf-sur-Sarthe, Les Hauts d’Anjou, todos los jueves y viernes entre las 18.30 y las 21.30 horas, del 6 de julio al 25 de agosto de 2023.

Nutzen Sie die lauen Sommerabende für eine Kajak- oder Paddeltour ab Châteauneuf-sur-Sarthe, Les Hauts d’Anjou, jeden Donnerstag und Freitag zwischen 18:30 und 21:30 Uhr, vom 06. Juli bis 25. August 2023.

