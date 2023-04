Ozélir ! à La Loirétaine Chateauneuf-sur-Loire Parc départemental du Château Châteauneuf-sur-Loire Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Loiret

Ozélir ! à La Loirétaine Chateauneuf-sur-Loire Parc départemental du Château, 14 mai 2023, Châteauneuf-sur-Loire. Ozélir ! à La Loirétaine Dimanche 14 mai, 09h00 Chateauneuf-sur-Loire Parc départemental du Château Tout public. Tout au long de la journée, profitez d’une balade littéraire en calèche avec la Ferme équestre de Sébastien & Lucie de Fay-aux-Loges et les lecteurs de la Médiathèque Départementale du Loiret.

Et pour les enfants, des lectures et kamishibaï à différents points du village sportif grâce à la Bibliocyclette, triporteur de la Médiathèque Départementale du Loiret. Chateauneuf-sur-Loire Parc départemental du Château 45110 Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.laloiretaine.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T09:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

2023-05-14T09:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00 https://www.laloiretaine.fr/programme

Détails Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Loire, Loiret Autres Lieu Chateauneuf-sur-Loire Parc départemental du Château Adresse 45110 Châteauneuf-sur-Loire Ville Châteauneuf-sur-Loire Departement Loiret Lieu Ville Chateauneuf-sur-Loire Parc départemental du Château Châteauneuf-sur-Loire

Chateauneuf-sur-Loire Parc départemental du Château Châteauneuf-sur-Loire Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/

Ozélir ! à La Loirétaine Chateauneuf-sur-Loire Parc départemental du Château 2023-05-14 was last modified: by Ozélir ! à La Loirétaine Chateauneuf-sur-Loire Parc départemental du Château Chateauneuf-sur-Loire Parc départemental du Château 14 mai 2023 Châteauneuf-sur-Loire Chateauneuf-sur-Loire Parc départemental du Château Châteauneuf-sur-Loire

Châteauneuf-sur-Loire Loiret