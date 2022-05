Plantes voyageuses musée de la marine de Loire, Châteauneuf-sur-Loire (45), 19 mai 2022 10:00, Châteauneuf-sur-Loire.

19 mai – 27 octobre, les jeudis Sur place Entrée: tarif plein 5 euros, tarif réduit 3 euros 0234468446

Exposition temporaire

Jusqu’au 31 octobre 2022, le musée de la marine de Loire présente l’exposition «Plantes voyageuses, une histoire des échanges et des goûts».

Rapportées, transplantées, commercialisées, les plantes voyagent depuis des siècles.

Le Val de Loire fut l’une des voies de pénétration et d’acclimatation de ces végétaux, témoins des échanges, reflets d’aspirations, de modes et de goûts nouveaux.

L’introduction de plantes via la Loire et leur adaptation à la vallée ont ainsi conduit, au cours des siècles, au développement de la botanique à Nantes, de l’horticulture à Angers, du jardin de la France en Touraine et de la pépinière dans l’Orléanais.

musée de la marine de Loire, Châteauneuf-sur-Loire (45) 1 place Aristide Briand, 45110 Châteauneuf-sur-Loire 45110 Châteauneuf-sur-Loire Loiret

