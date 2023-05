Pont & lumières en musique Place du Port, 9 mai 2023, Châteauneuf-sur-Loire.

Unique en France et… c’est dans le Loiret à Châteauneuf-sur-Loire !

L’élégant pont suspendu sur la Loire vous en met plein les yeux avec des scénarios d’éclairage à l’infini. Animation musicale synchronisée à télécharger sur votre smartphone pour compléter le tableau !.

Lundi 2023-05-09 à 21:45:00 ; fin : 2023-06-30 . .

Place du Port

Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire



Unique in France and… it’s in the Loiret in Châteauneuf-sur-Loire!

The elegant suspension bridge over the Loire River will amaze you with endless lighting scenarios. Synchronized musical animation to download on your smartphone to complete the picture!

Único en Francia y… ¡en el Loira, en Châteauneuf-sur-Loire!

El elegante puente colgante sobre el Loira atrae todas las miradas con sus infinitos escenarios luminosos. Un espectáculo musical sincronizado que podrá descargar en su smartphone para completar el espectáculo

Einzigartig in Frankreich und… es ist im Département Loiret in Châteauneuf-sur-Loire!

Die elegante Hängebrücke über die Loire wird Ihnen mit unendlich vielen Beleuchtungsszenarien die Augen öffnen. Synchronisierte Musikanimation, die Sie auf Ihr Smartphone herunterladen können, rundet das Bild ab!

Mise à jour le 2023-05-11 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS