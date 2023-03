Chasse aux oeufs de poissons ! Châteauneuf-sur-Loire Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Loiret . Activité à faire en famille. Le musée de la marine de Loire propose aux enfants de partir à la recherche d’images d’œufs de poissons de Loire cachées dans le musée. Attention, il ne faudra pas se tromper d’œufs ! De petites récompenses en chocolat sont prévues (en fonction du stock disponible). marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr +33 2 38 46 84 46 http://www.tourisme-chateauneufsurloire.fr/ Léa David

