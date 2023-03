Atelier d’écriture : découverte du postcrossing La Baleine Châteauneuf-sur-Loire Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Atelier d’écriture : découverte du postcrossing La Baleine, 15 mars 2023 18:00, Châteauneuf-sur-Loire. Ecrire à un inconnu, recevoir des cartes du monde entier, partager une tranche de vie, décrire une anecdote ou un lieu familier, ça vous tente ? Mercredi 15 mars, 18h00 1 Ecrire à un inconnu, recevoir des cartes du monde entier, partager une tranche de vie, décrire une anecdote ou un lieu familier, ça vous tente ?

Venez tester l’expérience !

