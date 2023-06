Vernissage exposition Ambroise Creich La Baleine Châteauneuf-sur-Loire, 23 juin 2023 19:00, Châteauneuf-sur-Loire.

Vernissage exposition Ambroise Creich La Baleine Châteauneuf-sur-Loire Vendredi 23 juin, 19h00

Ambroise Creich, auteur de mangas et de BD viendra vendre et dédicacer ses livres Vendredi 23 juin, 19h00 1

Ambroise Creich, auteur de mangas et de BD viendra vendre et dédicacer ses livres. Et il fera une démonstration de son travail avec un dessin en direct.

La Baleine Chateauneuf sur Loire, Loiret, 9 place de la Halle St Pierre Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret