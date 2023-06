Concert Le Falzard La Baleine Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire Catégories d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire

Loiret Concert Le Falzard La Baleine Châteauneuf-sur-Loire, 16 juin 2023 20:00, Châteauneuf-sur-Loire. Concert Le Falzard La Baleine Châteauneuf-sur-Loire Vendredi 16 juin, 20h00 Le Falzard est un duo de chansons de rue. Swing, scat, deux voix, une guitare et une contrebasse. Vendredi 16 juin, 20h00 1 Le Falzard est un duo de chansons de rue. Swing, scat, deux voix, une guitare et une contrebasse. Un comique libérateur inter-générationnel. Prix libre et conscient Ouvert à toutes et tous La Baleine Chateauneuf sur Loire, Loiret, 9 place de la Halle St Pierre Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Détails Heure : 20:00 Catégories d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire, Loiret Autres Lieu La Baleine Adresse Chateauneuf sur Loire, Loiret, 9 place de la Halle St Pierre Ville Châteauneuf-sur-Loire Departement Loiret Lieu Ville La Baleine Châteauneuf-sur-Loire

La Baleine Châteauneuf-sur-Loire Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/

Concert Le Falzard La Baleine Châteauneuf-sur-Loire 2023-06-16 was last modified: by Concert Le Falzard La Baleine Châteauneuf-sur-Loire La Baleine Châteauneuf-sur-Loire 16 juin 2023 20:00