Conférence Réagir face à l’écoanxiété La Baleine, 6 avril 2023 20:30, Châteauneuf-sur-Loire.

Les nouvelles du climat ne sont pas bonnes mais avoir peur du futur n’est pas une fatalité ! Jeudi 6 avril, 20h30 1

Les nouvelles du climat ne sont pas bonnes mais avoir peur du futur n’est pas une fatalité !

En m’appuyant sur le courant de pensée de la collapsologie (la science de l’effondrement pour faire simple) et sur de nombreux auteurs, penseurs, artistes…(Pablo Servigne, J.M Jancovici, Aurélien Barrau…), je vous propose d’animer une rencontre pour que chacun puisse parler de ses peurs et ses angoisses mais aussi proposer ses solutions, ses rêves, ses envies.

Ensemble nous serons plus forts.

Parler, c’est déjà agir et c’est en étant acteur et non pas spectateur que l’on pourra reprendre le contrôle sur nos peurs et nos angoisses.

La Baleine Chateauneuf sur Loire, Loiret, 9 place de la Halle St Pierre Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret

Les nouvelles du climat ne sont pas bonnes mais avoir peur du futur n’est pas une fatalité !

En m’appuyant sur le courant de pensée de la collapsologie (la science de l’effondrement pour faire simple) et sur de nombreux auteurs, penseurs, artistes…(Pablo Servigne, J.M Jancovici, Aurélien Barrau…), je vous propose d’animer une rencontre pour que chacun puisse parler de ses peurs et ses angoisses mais aussi proposer ses solutions, ses rêves, ses envies.

Ensemble nous serons plus forts.

Parler, c’est déjà agir et c’est en étant acteur et non pas spectateur que l’on pourra reprendre le contrôle sur nos peurs et nos angoisses.