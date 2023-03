Théâtre forum : la répartition des tâches au sein du foyer La Baleine, 23 mars 2023 20:30, Châteauneuf-sur-Loire.

Participer et échanger sur la répartition des tâches au sein du foyer Jeudi 23 mars, 20h30 1

Venez rire, participer et échanger collectivement sur la répartition des tâches au sein du foyer. Cette soirée, préparée et animée par des bénévoles d’un collectif orléanais est proposée sous un format original et interactif, mêlant participation et respect de la parole de chacun.e. Rejoignez-nous pour un moment de partage bienveillant, ludique et convivial. Soirée à prix libre.

La Baleine Chateauneuf sur Loire, Loiret, 9 place de la Halle St Pierre Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret

