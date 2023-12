Stage de cirque pour enfants Châteauneuf-sur-Cher Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Cher

fin : 2024-03-08 16:00:00 Un stage de 5 demi-journées pour initier vos enfants au cirque..

Un stage de 5 demi-journées pour initier vos enfants au cirque.

Pour les vacances d’hiver, Margot propose aux enfants de 6 à 10 ans un stage de cirque. De quoi occuper vos enfants pendant les vacances scolaires et de les initier aux différentes pratiques du cirque (jonglage, acrobatie, équilibre sur objets, aériens..) Une belle initiation de 5 après-midi. EUR. Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire

