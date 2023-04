Randonnée de Noël 3 Rue de l’Ile, 17 décembre 2023, Châteauneuf-sur-Cher.

Dans un esprit de convivialité et festif à la veille des fêtes de fin d’année, randonnez avec l’association « ermite à tout âge » à Châteauneuf -sur-Cher et alentours sur 4, 8, 15 ou 22kms. Les ravitaillements seront offerts..

2023-12-17 à ; fin : 2023-12-17 . .

3 Rue de l’Ile

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire



In a spirit of conviviality and festivity on the eve of the end of year celebrations, walk with the association « ermite à tout âge » in Châteauneuf -sur-Cher and surroundings on 4, 8, 15 or 22kms. The refreshments will be offered.

En un espíritu de convivencia y fiesta en vísperas de las fiestas de fin de año, camine con la asociación « ermite à tout âge » en Châteauneuf -sur-Cher y sus alrededores en 4, 8, 15 o 22kms. Se ofrecerá un refrigerio.

Wandern Sie mit dem Verein « Eremit in jedem Alter » in Châteauneuf-sur-Cher und Umgebung auf 4, 8, 15 oder 22 Kilometern in einer geselligen und festlichen Atmosphäre am Vorabend der Weihnachtsfeiertage. Die Verpflegungsstationen werden angeboten.

Mise à jour le 2023-01-28 par OT LIGNIERES