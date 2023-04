Randonnée pédestre 3 rue de l’Ile, 5 novembre 2023, Châteauneuf-sur-Cher.

Randonnée pédestre au départ de Châteauneuf-sur-Cher et ses alentours, sur différents parcours pour satisfaire tous les goûts (16, 8 ou 4 km)..

Dimanche 2023-11-05 à 08:15:00 ; fin : 2023-11-05 . .

3 rue de l’Ile

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire



Hiking from Châteauneuf-sur-Cher and its surroundings, on different routes to satisfy all tastes (16, 8 or 4 km).

Recorrido a pie a partir de Châteauneuf-sur-Cher y sus alrededores, en diferentes rutas para todos los gustos (16, 8 o 4 km).

Wanderung von Châteauneuf-sur-Cher und Umgebung aus, auf verschiedenen Strecken für jeden Geschmack (16, 8 oder 4 km).

Mise à jour le 2023-01-17 par OT LIGNIERES