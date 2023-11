Stage de cirque pour enfants Châteauneuf-sur-Cher, 30 octobre 2023, Châteauneuf-sur-Cher.

Châteauneuf-sur-Cher,Cher

Un stage de 5 demi-journées pour initier vos enfants au cirque..

Jeudi 2023-10-30 14:00:00 fin : 2023-11-03 16:00:00. 30 EUR.

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire



A 5 half-day course to introduce your children to the circus.

Un curso de 5 medias jornadas para iniciar a sus hijos en el circo.

Ein Praktikum von 5 halben Tagen, um Ihre Kinder in den Zirkus einzuführen.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT LIGNIERES