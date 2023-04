Couse à pied « La Castelnoise » Rue de l’Île, 3 juin 2023, Châteauneuf-sur-Cher.

L’association Handi’Go organise une course à pied, les fonds récoltés auront pour but de financer les besoins d’Hugo..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 20:30:00. .

Rue de l’Île

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire



The association Handi’Go organizes a foot race, the funds collected will be used to finance Hugo’s needs.

La asociación Handi’Go organiza una carrera a pie, cuyos fondos se destinarán a financiar las necesidades de Hugo.

Der Verein Handi’Go organisiert einen Laufwettbewerb. Die gesammelten Gelder sollen dazu dienen, Hugos Bedürfnisse zu finanzieren.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT LIGNIERES