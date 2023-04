Sur un voilier à l’heure de l’apéro 64, rue des 3 frères, 28 juin 2023, Châteauneuf-les-Martigues.

Venez passer une soirée de détente et de convivialité à bord du Saint Amour, magnifique voilier durant une mini croisière sur l’Etang de Berre.. Familles

2023-06-28 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-28 22:30:00. EUR.

64, rue des 3 frères Port de La Mède

Châteauneuf-les-Martigues 13220 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and spend an evening of relaxation and conviviality aboard the Saint Amour, a magnificent sailboat during a mini cruise on the Etang de Berre.

Venga a pasar una tarde de relajación y convivencia a bordo del Saint Amour, un magnífico velero durante un mini crucero por el Etang de Berre.

Kommen Sie und verbringen Sie einen Abend voller Entspannung und Geselligkeit an Bord der Saint Amour, einem prächtigen Segelboot, während einer Mini-Kreuzfahrt auf dem Etang de Berre.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme de Martigues