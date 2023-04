Fête médiévale des bateliers et de Saint Nicolas Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône Catégories d’Évènement: Châteauneuf-du-Rhône

Drôme

Fête médiévale des bateliers et de Saint Nicolas, 9 décembre 2023, Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône. Châteauneuf-du-Rhône ,Drome , Châteauneuf-du-Rhône Fête médiévale des bateliers et de Saint Nicolas Le village Châteauneuf-du-Rhône Drome

2023-12-09 10:00:00 10:00:00 – 2023-12-10 18:00:00 18:00:00 Châteauneuf-du-Rhône

Drome Châteauneuf-du-Rhône . Au programme de belles surprises, marché médiéval, grande parade, combats, spectacle son et lumières, jeux pour enfants… chateauneufdurhone@wanadoo.fr +33 4 75 90 69 40 https://www.chateauneufdurhone.fr/index.php Châteauneuf-du-Rhône

dernière mise à jour : 2023-03-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Châteauneuf-du-Rhône, Drôme Autres Lieu Châteauneuf-du-Rhône Adresse Le village Châteauneuf-du-Rhône Drome Ville Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône Departement Drome Tarif Lieu Ville Châteauneuf-du-Rhône

Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-du-rhone chateauneuf-du-rhone/

Fête médiévale des bateliers et de Saint Nicolas 2023-12-09 was last modified: by Fête médiévale des bateliers et de Saint Nicolas Châteauneuf-du-Rhône 9 décembre 2023 Châteauneuf-du-Rhône Drôme Le Village Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône Drome