Fête des bateliers de la Saint Nicolas : concours de cartes de voeux Châteauneuf-du-Rhône, 16 novembre 2023, Châteauneuf-du-Rhône.

Châteauneuf-du-Rhône,Drôme

Dans le cadre de la 9ème édition de la Fête Médiévale, un concours de cartes de vœux est organisé pour les enfants à partir de 8 ans et les adultes..

2023-11-16 fin : 2023-12-05 . .

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the 9th Fête Médiévale, a greetings card competition is being organized for children aged 8 and over and adults.

En el marco de la 9ª Fiesta Medieval, se organiza un concurso de tarjetas de felicitación para niños a partir de 8 años y adultos.

Im Rahmen der 9. Ausgabe des Mittelalterfestes wird ein Wunschkartenwettbewerb für Kinder ab 8 Jahren und Erwachsene veranstaltet.

