7ème journée à la rencontre des producteurs locaux et bio Châteauneuf-du-Rhône, 15 octobre 2023, Châteauneuf-du-Rhône.

Châteauneuf-du-Rhône,Drôme

La municipalité a le plaisir de vous informer que l’association CastelBio organise sa 7ème journée à la rencontre des producteurs bio et locaux..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The municipality is pleased to inform you that the CastelBio association is organizing its 7th day of meetings with local organic producers.

El ayuntamiento se complace en anunciar que la asociación CastelBio organiza su 7ª jornada de encuentros con los productores ecológicos locales.

Die Stadtverwaltung freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Verein CastelBio seinen 7. Tag der Begegnung mit biologischen und lokalen Erzeugern organisiert.

Mise à jour le 2023-09-22 par Montélimar Tourisme Agglomération