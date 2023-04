Journées Européennes du Patrimoine Châteauneuf-du-Rhône Catégories d’évènement: Châteauneuf-du-Rhône

Drôme

Journées Européennes du Patrimoine, 17 septembre 2023, Châteauneuf-du-Rhône. Profitez de cette belle journée pour découvrir le patrimoine castelneuvois..

2023-09-17 à ; fin : 2023-09-17 . . Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Take advantage of this beautiful day to discover the Castelneuvois heritage. Aproveche este hermoso día para descubrir el patrimonio de Castelneuve. Nutzen Sie diesen schönen Tag, um das Kulturerbe von Castelneuvois zu entdecken. Mise à jour le 2023-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-du-Rhône, Drôme Autres Adresse Ville Châteauneuf-du-Rhône Departement Drôme Lieu Ville Châteauneuf-du-Rhône

Châteauneuf-du-Rhône Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-du-rhone/

Journées Européennes du Patrimoine 2023-09-17 was last modified: by Journées Européennes du Patrimoine 17 septembre 2023 Châteauneuf-du-Rhône

Châteauneuf-du-Rhône Drôme