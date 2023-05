Concours de pêche Contre canal les Saules, 1 juillet 2023, Châteauneuf-du-Rhône.

Concours de pêche au coup organisé par la municipalité en lien avec la commission animations et sport et l’AAPPMA « La Gaule Montilienne ». Ouvert aux jeunes de 7 à 15 ans, sur inscription préalable..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . .

Contre canal les Saules

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Fishing competition organized by the municipality in connection with the commission animations and sport and the AAPPMA « La Gaule Montilienne ». Open to young people from 7 to 15 years old, with prior registration.

Concurso de pesca organizado por el ayuntamiento en asociación con la comisión « animaciones y deporte » y la AAPPMA « La Gaule Montilienne ». Abierto a jóvenes de 7 a 15 años, previa inscripción.

Angelwettbewerb, der von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für Animation und Sport und dem AAPPMA « La Gaule Montilienne » organisiert wird. Offen für Jugendliche von 7 bis 15 Jahren, nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération