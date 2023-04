Concert : Chato9 du rock Place des tennis Châteauneuf-du-Rhône Catégories d’évènement: Châteauneuf-du-Rhône

Drôme

Concert : Chato9 du rock Place des tennis, 17 juin 2023, Châteauneuf-du-Rhône. Votre rendez-vous musical préféré à Chateauneuf-du-Rhône..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

Place des tennis

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Your favorite musical event in Chateauneuf-du-Rhône. Su evento musical favorito en Chateauneuf-du-Rhône. Ihr bevorzugter musikalischer Treffpunkt in Chateauneuf-du-Rhône. Mise à jour le 2023-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-du-Rhône, Drôme Autres Lieu Place des tennis Adresse Place des tennis Ville Châteauneuf-du-Rhône Departement Drôme Lieu Ville Place des tennis Châteauneuf-du-Rhône

Place des tennis Châteauneuf-du-Rhône Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-du-rhone/

Concert : Chato9 du rock Place des tennis 2023-06-17 was last modified: by Concert : Chato9 du rock Place des tennis Place des tennis 17 juin 2023 Place des tennis Châteauneuf-du-Rhône

Châteauneuf-du-Rhône Drôme