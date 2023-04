Fête de la Véraison, 36ème édition Dans les rues et sur les places, 4 août 2023, Châteauneuf-du-Pape.

Châteauneuf-du-Pape renoue avec la célèbre Fête de la Véraison qui célèbre les vins de l’appellation et l’histoire médiévale du village. Durant le week-end nobles, chevaliers, ménestrels, jongleurs, marchands et taverniers prennent possession de la cité..

2023-08-04 à 12:00:00 ; fin : 2023-08-04 21:30:00. EUR.

Dans les rues et sur les places

Châteauneuf-du-Pape 84230 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Châteauneuf-du-Pape revives the emblematic festival of the Véraison which celebrates the wines of the appellation and the medieval history of the village. During the weekend nobles, knights, minstrels, jugglers, merchants and tavern keepers take possession of the city.

Châteauneuf-du-Pape revive la emblemática fiesta de la Véraison, que celebra los vinos de la denominación y la historia medieval del pueblo. Durante el fin de semana, nobles, caballeros, juglares, malabaristas, mercaderes y taberneros toman posesión del pueblo.

Châteauneuf-du-Pape knüpft an das symbolträchtige Fest der Véraison an, bei dem die Weine der Appellation und die mittelalterliche Geschichte des Dorfes gefeiert werden. Während des Wochenendes nehmen Adlige, Ritter, Minnesänger, Gaukler, Händler und Tavernenbesitzer die Stadt in Besitz.

Mise à jour le 2023-04-09 par Office de tourisme Orange Châteauneuf