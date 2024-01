Découverte des MOOC (Massive Open Online Course) animlation numérique et France services Châteauneuf-du-Faou, samedi 2 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-02 11:30:00

Les conseillers numériques de la Communauté de Communes de Haute Cornouaille vous propose des sessions « Découverte des MOOC (Massive Open Online Course) »

Un MOOC est une formation gratuite ouverte en ligne capable d’accueillir un grand nombre de participants, collaborative et ouverte à tous, il en existe sur tous les sujets: Botanique, cybersécurité, histoire, études, géologie…

1 séances de 1h30

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Point Cyber

Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne contact@haute-cornouaille.bzh



