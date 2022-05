Visites du Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Prieuré de Charrière, 13 juin 2020 15:00, Châteauneuf-de-Galaure.

https://www.dromardeche.fr/articles_apidae/prieure-de-charriere/, https://www.prieuredecharriere.fr/

Visites commentées ou guidées samedis, dimanches et lundis. Visites en saison en néerlandais avec un audioguide les lundis et sur demande et en anglais les lundis.

Cet ancien couvent, propriété communale est construit sur un promontoire d’une vingtaine de mètres qui domine la Galaure. Quelques arbres centenaires, bordant la rivière, forment un écrin de verdure pour ces bâtiments médiévaux et gardent rusticité, charme, sérénité… Cet ensemble de constructions est érigé par les franciscains autour d’un cloître.

Le chœur voûté de cette chapelle gothique renferme encore des peintures murales des XV et XVIIe siècles.

Le couvent a été reconstruit à la fin du XVIe siècle après les guerres de religions et leurs destructions.

Les visites commentées de l’ensemble conventuel de Charrière permettent de découvrir l’architecture rurale franciscaine ainsi que l’histoire de ce couvent étroitement liée à la vie et à la mémoire du Pays et du village de Châteauneuf de Galaure.

Cet ensemble architectural remarquable, situé sur la rive gauche de la Galaure, fait l’objet, depuis plusieurs années de travaux pour sa sauvegarde et sa remise en état et a permis de créer un lieu d’animation ouvert au public et accessible aux visiteurs. Les travaux vont se poursuivre avec le soutien actif de l’association “Patrimoine Castelneuvois”.

Le site de Charrière, couvent franciscain complet, situé en pleine campagne est un lieu unique en Auvergne Rhône Alpes, donc rare.

L’université de Lyon Lumière mène, depuis 2017 et pour 3 ans, des études sur ce site, pour connaître les périodes ainsi que les phases de construction, mais aussi la destination de chacune des pièces et l’organisation de la communauté religieuse occupant le site.

Prieuré de Charrière 1125, route de Charrière 26330 Châteauneuf de 26330 Châteauneuf-de-Galaure Drôme

