Journées Européennes du Patrimoine 2020 Prieuré de Charrière, 19 septembre 2020 10:00, Châteauneuf-de-Galaure. 19 et 20 septembre 2020 Sur place gratuites 07 81 51 72 11 Visites guidées ou commentées Découvrir un lieu rare : Un couvent franciscain XVe et XVII avec sa chapelle et son cloître…en pleine campagne en surplomb de la Galaure. Les couvents franciscains étaient essentiellement en ville. Cet ancien couvent, propriété communale est construit sur un promontoire d’une vingtaine de mètres qui domine la Galaure. Quelques arbres centenaires, bordant la rivière, forment un écrin de verdure pour ces bâtiments médiévaux et gardent rusticité, charme, sérénité… Cet ensemble de constructions est érigé par les franciscains autour d’un cloître. Le chœur voûté de cette chapelle gothique renferme encore des peintures murales des XV et XVIIe siècles. Le couvent a été reconstruit à la fin du XVIe siècle après les guerres de religions et leurs destructions. Les visites commentées de l’ensemble conventuel de Charrière permettent de découvrir l’architecture rurale franciscaine ainsi que l’histoire de ce couvent étroitement liée à la vie et à la mémoire du Pays et du village de Châteauneuf de Galaure. Prieuré de Charrière 1125, route de Charrière 26330 Châteauneuf de 26330 Châteauneuf-de-Galaure Drôme samedi 19 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 20 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

